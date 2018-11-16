Рабочие обустроили детскую площадку, сфотографировали, разобрали и все увезли

В Кемеровской области жители города Междуреченска шокированы, как оперативно во дворе дома №5 на улице Октябрьской была установлена детская площадка, и как быстро ее не стало. А мэр города прсто "обалдел", узнав об этом случае.

Кадры фальшивой установки детской площадки в Междуреченске попали в сеть. "Буквально час назад приехала "Газель". Выставили лавочки, забор, качели. Женщина из "Газели" все отсняла, попросив рабочих отойти в сторону, чтобы не попасть в кадр. И теперь они собирают эту детскую площадку, грузят обратно! Только в России такое может быть", — пишут жители Междуреченска. Хорошо хоть детей в "Газели не привезли и не сфотографировали на "временных" качельках. Издание Znak.com сообщило, что площадку на час установили во дворе дома №5 на улице Октябрьской.

Возмущенный мэр кемеровского Междуреченска Владимир Чернов назвал "дебилами" своих подчиненных, установивших детскую площадку на час для фотоотчета о проделанной работе. Видеозапись эмоциональной реакции градоначальника опубликована на YouTube-канале издания "ВашГород.ру".