Татуировка, как родинка или отпечаток пальца. Потом пожалеете

Один из воров в законе в интервью "Аргументам недели" раскритиковал повальную моду людей разрисовывать себя художественными татуировками. Это глупость и недомыслие. Лет через сорок, глядя на себя в зеркало, они это осознают сами.



Криминальные татуировки – это не весёлые картинки на теле, это язык общения. Каждая наколка несёт конкретную информацию: количество судимостей у её обладателя, его место в блатном мире, отношение к тюремной администрации и т.д. Человек о себе может вообще ничего не говорить, это сделают его наколки.



А если кто-нибудь по незнанию в тату-салоне нанесёт себе наколку «со смыслом», например, воровскую звезду? И если, не дай бог, он попадёт в тюрьму - радости ему это не доставит. Если при этом он ещё не сможет обосновать появление у него такого символа. А он не сможет. В тюрьме, как и на воле, незнание законов не освобождает от ответственности. Значит, прежде чем колоть, надо было подробно всё узнать об этой картинке. Были случаи, когда таким бедолагам давали в руки напильник и велели к утру картинку самостоятельно стереть. Стирали.



Многие же авторитеты вообще ничего себе не накалывают: татуировка, как родинка или отпечаток пальца, – особая примета. Она заносится в специальный формуляр и сопровождает человека всю его жизнь. Так зачем добровольно помогать следствию искать самого себя? Например, в 70-х годах прошлого века начальник ялтинской милиции специально с сотрудниками приезжал на городской пляж и всех, у кого были наколки «со смыслом», тут же хватали и увозили. Так они облегчали себе оперативную работу.



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