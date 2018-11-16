Губернатора Севастополя просят открыть представительство «Сбербанка» в городе

Губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ согласился подписать петицию властям России от местных общественников, которые просят открыть представительство ПАО «Сбербанк» на территории города, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующее обещание губернатор дал в ходе общения с представителями некоммерческих организаций – получателей президентских грантов – в рамках «прямой линии» на телевидении

По словам ОВСЯННИКОВА, существуют определенные причины, по которым «Сбербанк» еще не открыл свои отделения на территории Крыма.

«Всему свое время, - сказал ОВСЯННИКОВ. – Но петицию я подпишу».

Отметим, что «Сбербанк» функционировал в Крыму до весны 2014 года через свою украинскую «дочку», однако после референдума вывел все активы. В октябре прошлого года руководство банка сообщило, что из-за опасений попасть под западные санкции финансовая организация не собирается работать на крымском полуострове.