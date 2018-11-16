Путин отметил необходимость обеспечения граждан лекарствами в полном объеме

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 16 ноября, в рамках совещания по проблемам обеспечения лекарствами заявил, что граждане страны должны получать в полном объеме все необходимые медикаменты.

По словам президента РФ, важно, чтобы все россияне вне зависимости от места жительства были обеспечены нужными лекарствами, передает сегодня РИА "Новости".

Владимир Путин отметил, что более 380 миллиардов рублей выделяется каждый год из бюджета страны на лекарственное обеспечение граждан. Глава государства заявил, что следует четко понимать, насколько рационально и целесообразно используется данная сумма.