На субботу, 17 ноября, в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили специалисты Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, погода завтра будет потенциально опасной. Водителей призывают подготовить свои автомобили к морозам: проверить работу аккумулятора, а также сменить летнюю резину на зимнюю, передает "Росбалт".

Специалисты предупреждают, что в условиях гололедицы риск попадания в ДТП возрастает в несколько раз.

Напомним, днем в субботу в Москве будет до плюс двух градусов. Не исключены небольшие осадки.