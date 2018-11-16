На субботу в Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
16 ноября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
На субботу, 17 ноября, в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили специалисты Гидрометцентра России.
По словам синоптиков, погода завтра будет потенциально опасной. Водителей призывают подготовить свои автомобили к морозам: проверить работу аккумулятора, а также сменить летнюю резину на зимнюю, передает "Росбалт".
Специалисты предупреждают, что в условиях гололедицы риск попадания в ДТП возрастает в несколько раз.
Напомним, днем в субботу в Москве будет до плюс двух градусов. Не исключены небольшие осадки.
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