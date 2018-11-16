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В Кремле рассказали о проверке пограничниками украинских судов в Азовском море
16 ноября 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в пятницу, 16 ноября, рассказали о проверках пограничниками украинских судов в акватории Азовского моря. Информацию предоставил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подчеркивается, что проверочные действия пограничников в отношении судов, которые следуют в порты Мариуполя и Бердянска, выполняются в строгом соответствии с законом.
Песков в ответ на вопрос о том, санкционировал ли Кремль "задержание украинских судов", отметил, что проверки кораблей являются абсолютно допустимыми и добавил, что на эту тему накануне говорил сам российский лидер в рамках общения с прессой, передает РИА "Новости".
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