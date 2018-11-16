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Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация

16 ноября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация

Депутат госдумы Владимир Бурматов вместе с главой Южного Урала Борисом Дубровским и Министром экологии России Дмитрием Кобылкиным приехали сегодня, 16 ноября, лично осмотреть челябинскую свалку. Высокопоставленные чиновники почувствовали запах гари.

Владимир Бурматов отметил, что челябинская свалка содержит не так много газов, поэтому начинать рекультивацию можно уже в 2019 году, а не в 2020, как это планировалось раньше. в следующем году свалка в Челябинске перестанет быть опасной. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".

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Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация

Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация 14:09

Депутат госдумы Владимир Бурматов вместе с главой Южного Урала Борисом Дубровским и Министром экологии России Дмитрием Кобылкиным приехали сегодня, 16 ноября, лично осмотреть челябинскую свалку. Высокопоставленные чиновники почувствовали запах гари. >>
Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем

Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем 13:22

30 лет назад этот музей был основан воинами-интернационалистами. До прошлого года он поддерживался на деньги активистов, но был на грани закрытия. Депутат госдумы помог музею. >>
Южноуральцы наговорили за лето на семь лет

Южноуральцы наговорили за лето на семь лет 12:59

Южноуральцы наговорили за это лето 3 миллиона минут - это свыше семи лет непрерывного разговора. такие итоги работы за жаркий период подвела компания Tele2. >>
Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов

Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов 08:31

Охранное предприятие «Витязь» первым на Южном Урале предлагает систему лояльности для клиентов, которая давно стала привычной в магазинах и банках. Как сэкономить на охране своих квартир и получить бонусные баллы? >>
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 08:29

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>
Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска

Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска 15.11 15:30

Только что стало известно о том, что глава Южного Урала Борис Дубровский принял решение о смене главы Челябинска. >>

//Новости МирТесен



Министр экологии России снова приедет в Челябинск

Министр экологии России снова приедет в Челябинск 15.11 14:51

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в канун большого обсуждения экологических проблем южноуральского областного центра встретился с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Напомним, что в Челябинск 16 ноября приедут специалисты ведущих министерств и ведомств. >>
Бурматов: бюджет России принят во втором чтении

Бурматов: бюджет России принят во втором чтении 15.11 14:40

В бюджете России, который был принят депутатами госдумы в ключевом втором чтении, миллиарды рублей заложены на решение экологических проблем Южного Урала. >>
Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала»

Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала» 15.11 14:31

Сегодня, 15 ноября, в 12-58 в Катав-Ивановске вновь было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,4, а интенсивность 6.0-6.5 баллов. >>

//Новости СМИ2

Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет

Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет 14.11 14:38

Также изменится дата признания жилья аварийным - с 2012 года (как сейчас) до 1 января 2017 года. Как рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко, парламентарии проголосовали за принятие этого проекта закона в 1 чтении единогласно. >>
Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей

Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей 14.11 12:56

Больше возможностей предоставят детским омбудсменам в регионах, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария Владимира Бурматова, это позволит лучше защищать права детей. >>
Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу

Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу 14.11 11:25

Редкого лебедя с подбитым крылом в течение полутора часов ловили на озере Увильды спасатели. Птицу помог спасти депутат Госдумы Владимир Бурматов. >>

//Новости Redtram

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 14.11 10:20

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно

Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно 14.11 10:01

Больше года длилась непримиримая тяжба между представителями Челябинской таможни и челябинским предпринимателем Д, из-за крупной партии иностранного спортивного питания «угодившего под санкции» и раздавленного бульдозером. Казалось бы, силы явно неравные. Да и понятно всем, что борьба с так называемой «санкционкой» в стране - дело государственной важности. Но сначала Арбитражный суд Челябинской области, а затем и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решительно осудили действия таможенников. >>
Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами

Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами 12.11 14:25

В Челябинске 10 ноября прошел грандиозный концерт исполнителей фламенко. На одну сцену вышли лучшие исполнители Урала и Сибири, а также приглашенные звезды – Наталья Меириньо из Мадрида и Марианна Маиеру из Генуи. >>

//Новости ADWILE

Александр Новиков приезжает в Челябинск

Александр Новиков приезжает в Челябинск 12.11 13:37

2 декабря в 19.00 в ДК железнодорожников Александр Новиков представит вниманию челябинских слушателей специальную праздничную программу, составленную из самых популярных песен. >>
Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес

Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес 12.11 13:34

Компания «Эмис» стала 8-м финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» гостем был директор компании «Эмис» Константин Александровский. >>
В Южноуральске заработала розетка для электромобилей

В Южноуральске заработала розетка для электромобилей 12.11 11:40

Электрозарядную станцию (ЭЗС) построили эксперты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Розетка для электромобилей теперь работает в Южноуральске по ул. Победы (дорога А-310). Зарядить машину можно примерно за три часа. >>
Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят 09.11 16:54

Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место. >>
Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель»

Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель» 09.11 16:45

С 2010 года по инициативе главы государства велась масштабная работа по возвращению преподавателей в села и деревни. Им предоставлялись полмиллиона рублей, которые можно было потратить на свое рабочее место, жилье или образование. Такой принцип намерены вернуть в рамках проекта «Земский учитель». >>
Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи 09.11 16:06

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать Центральную молодежную избирательную комиссию >>

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Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом

Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом 09.11 16:04

«Стрит радио» своей новой рубрикой «Легенды рока» решило напомнить челябинцам, как закалялась «Still loving you», когда еще не все было разрешено, а дым над водой не мог быть без огня в небе. >>
Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта

Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта 09.11 15:47

Энергетики «МРСК Урала» предостерегают жителей Челябинской Южного Урала: под видом контролеров показаний счетчиков могут действовать грабители. Такие случаи уже есть в Кыштыме. >>
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 09.11 10:27

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>
Министр экологии России посетит свалку в Челябинске

Министр экологии России посетит свалку в Челябинске 08.11 14:10

Кроме того, он вместе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и руководителями Росприроднадзора познакомятся с датчиками, которые считывают информацию по выбросам. >>
Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика»

Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика» 08.11 13:17

В столице Южного Урала состоялось открытие общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика». Челябинская область приняла 120 молодых активистов, среди которых 24 представителя других субъектов РФ. >>
Читаю словари как романы

Читаю словари как романы 08.11 11:12

В издательстве «Цицеро» вышла книга стихов Николая Годины «Здесь и сейчас». Живой классик не перестаёт удивлять: ведёт ежеквартальный литературный семинар в помещении челябинского отделения Союза писателей России, является вдохновителем и редактором журнала «Графоман», регулярно пишет стихи и издаёт книги. И это – на девятом десятке лет. >>

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