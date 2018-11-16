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Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация
16 ноября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат госдумы Владимир Бурматов вместе с главой Южного Урала Борисом Дубровским и Министром экологии России Дмитрием Кобылкиным приехали сегодня, 16 ноября, лично осмотреть челябинскую свалку. Высокопоставленные чиновники почувствовали запах гари.
Владимир Бурматов отметил, что челябинская свалка содержит не так много газов, поэтому начинать рекультивацию можно уже в 2019 году, а не в 2020, как это планировалось раньше. в следующем году свалка в Челябинске перестанет быть опасной. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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