Депутат Госдумы призывает запретить попкорн в кинотеатрах

Депутат Госдумы, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в пятницу, 16 ноября, призвал запретить посетителям кинотеатров употреблять попкорн.

Политик заявил, что граждане должны поесть до сеанса, а не во время просмотра фильма. Свищев заметил, что зрители с попкорном слишком громко хрустят, мешая другим, а также мусорят.

Кроме того, как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на слова депутата, во время просмотра фильма человек съедает значительно больше, чем в обычное время. Он также напомнил, что в СССР не было возможности купить попкорн в кинотеатрах.