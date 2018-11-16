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Депутат Госдумы призывает запретить попкорн в кинотеатрах
16 ноября 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в пятницу, 16 ноября, призвал запретить посетителям кинотеатров употреблять попкорн.
Политик заявил, что граждане должны поесть до сеанса, а не во время просмотра фильма. Свищев заметил, что зрители с попкорном слишком громко хрустят, мешая другим, а также мусорят.
Кроме того, как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на слова депутата, во время просмотра фильма человек съедает значительно больше, чем в обычное время. Он также напомнил, что в СССР не было возможности купить попкорн в кинотеатрах.
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