В Керчи воспитанники лицея искусств доставлены в больницу с отравлением

Вчера, 15 ноября десятки воспитанников лицея искусств не пришли на занятия. С симптомами отравления некоторых забрали в больницу еще накануне ночью, пишут «Аргументы недели-Керчь».

В настоящий момент в лицее искусств, который имеет республиканское подчинение, работает комиссия при участии Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

По предварительной информации, ученики могли отравиться в столовой учебного заведения. Симптомы у большинства детей совпадают: это рвота и высокая температура. По сообщению портала kerch.com.ru, на занятия не явились более 60 воспитанников лицея. Информация проверяется.