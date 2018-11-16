Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем

30 лет назад этот музей был основан воинами-интернационалистами. До прошлого года он поддерживался на деньги активистов, но был на грани закрытия. Депутат госдумы помог музею.

Челябинский музей заимел новый статус - он стал подразделением Центра историко-культурного наследия Челябинска. Ежегодно его посещают около 20 тысяч человек, причем большинство из них - дети и подростки.

- Вы являете живую связь времен и поколений. Всегда находите добрые и нужные слова для матерей погибших товарищей, имеете свой, особенный подход в работе с ветеранами, - отметил парламентарий.