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Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем
16 ноября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
30 лет назад этот музей был основан воинами-интернационалистами. До прошлого года он поддерживался на деньги активистов, но был на грани закрытия. Депутат госдумы помог музею.
Челябинский музей заимел новый статус - он стал подразделением Центра историко-культурного наследия Челябинска. Ежегодно его посещают около 20 тысяч человек, причем большинство из них - дети и подростки.
- Вы являете живую связь времен и поколений. Всегда находите добрые и нужные слова для матерей погибших товарищей, имеете свой, особенный подход в работе с ветеранами, - отметил парламентарий.
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