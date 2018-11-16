Южноуральцы наговорили за лето на семь лет

Южноуральцы наговорили за это лето 3 миллиона минут - это свыше семи лет непрерывного разговора. такие итоги работы за жаркий период подвела компания Tele2.

Оказалось, что чаще всего в Челябинскую область приезжают корпоративные клиенты из ХМАО, Москвы и Омской области, а южноуральцы, в свою очередь, больше всего ездили в Кемеровскую область, Чувашию и Липецкую область. Пик поездок пришелся на июнь.