Заслуженный учитель РФ: Половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет

Как сообщает ВЦИОМ, большая часть россиян поддержала введение уроков полового воспитания. Такую позицию поддержали 60% опрошенных людей. Примечательно, что только 12% участников опроса высказались резко против. Ещё 15% отметили, что они «скорее, не поддерживают».

«Чем раньше [вводить такие занятия], тем лучше, пока не заработали гормоны, чтобы потом это не вызывало какого-то нездорового ажиотажного интереса. Уже с пяти- шести лет детям в нормальных странах об этом рассказывают. У нас этому есть сопротивление. Я сам удивился, что, оказывается, 60% выступают "за". Я не ожидал, что у нас народ умнеет», - считает Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Об этом сообщает НСН.