Почему пары часто ссорятся в путешествиях?

Среди путешественников был проведен специальный опрос, в ходе которого выяснилось, что возлюбленные часто ссорятся во время туристических поездок.

Причиной ссоры обычно становится неумение одного из партнеров делать красивые фотографии, пишет Ридус.

Вторым по популярности конфликтным поводом стали гаджетозависимость и нежелание любоваться новыми местами, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Skyscanner.

В числе остальных причин — отдохнуть на море или отдохнуть без пляжей, ехать налегке или брать полные чемоданы, на что тратить деньги.

Куда поехать отдыхать на Новый год и сколько такая поездка будет стоить рассказала эксперт турбизнеса Лариса Аханова, передает информационно-аналитический портал mir24.tv.

По ее мнению, ранее бронирование действует только с летним отдыхом, а с новогодними праздниками давно все понятно. Нужно было покупать туры заранее, либо сейчас воспользоваться тем, что есть.