Петербургские бабушки приняли участие в международном флешмобе

В Санкт-Петербурге пенсионеры приняли участие в международном танцевальном флешмобе «Скибиди-челлендж» и записали его на видео. Суть вирусного флешмоба – в повторении незамысловатых движений.

Флешмоб запустила российская рейв-группа, опубликовав в сети свой новый клип с хэштегом skibidichallenge. Активность участников уже перешагнула границы рунета, и флешмоб принял международный масштаб.

В опубликованном ролике санкт-петербургские бабушки исполняют групповой танец в холле помещения, повторяя вслед за ведущей незамысловатые, но несколько нелепые, и оттого весьма забавные движения руками. При этом заметно, что попавшие в кадр оператор и вахтер тоже танцуют.