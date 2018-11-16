В Иркутской области начались буровзрывные работы
16 ноября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области дорожные рабочие на полчаса перекрыли движение в районе 58-го километра трассы «Байкал».
"Производятся взрывные работы. Трое-четверо суток - грунт необходимо вывезти, сделать насыпь, после чего идет подготовка к следующему взрыву. Вот так вот - в течение недели", - рассказал Роман Юрковец, начальник производственно-технического отдела подрядной организации. Об этом сообщает ОТР.
Также, как передает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу губернатора Приангарья, в Иркутске 15 ноября прошли испытания буевой системы для экологического контроля качества воды в озерах и водохранилищах.
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