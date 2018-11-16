Елочные базары в Московской области откроются 15 декабря

Официальные елочные базары в Московской области в этом году откроются 15 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

К настоящему времени еще неизвестно точное количество точек продаж хвойных деревьев. Карта елочных базаров Подмосковья пока еще формируется, уточнил представитель пресс-службы ведомства.

В прошлом декабре в Московской области было открыто более 400 точек легальной продажи новогодних деревьев. У жителей столичного региона была возможность приобретать отечественные сосны и елки по цене 250 – 400 рублей за погонный метр, и импортные по цене 1400 рублей за погонный метр, сообщает РИАМО.