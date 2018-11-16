В столичных МФЦ опровергли возможность утечки персональных данных москвичей

Обработка персональных данных в многофункциональных центрах Москвы производится в соответствии с действующим законодательством. "ГБУ МФЦ Москвы выступает с официальным опровержением", - заявили в пресс-службе учреждения в пятницу в ответ на появившуюся в СМИ информацию об открытом доступе к сканированным в МФЦ документам на гостевых компьютерах.



«ГБУ МФЦ города Москвы осуществляет обработку персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в рамках оказания государственных услуг специалистами центров госуслуг. ГБУ МФЦ города Москвы выступает с официальным опровержением», - говорится в сообщении.



Вместе с тем, в многофункциональных центрах госуслуг Москвы "Мои документы" (МФЦ) призывают посетителей не оставлять свои персональные данные на компьютерах общего пользования и опровергают возможность утечки таких данных через сотрудников центров.



Как отметили в пресс-службе, компьютеры в зоне общего доступа МФЦ не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов предоставления государственных услуг, официальных сайтов правительства Москвы.



"Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на таких компьютерах скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров общего пользования", - отметили в пресс-службе.



Там подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг горожанам.