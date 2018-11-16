Прокуратура выяснила, как в Петербурге медленно убивали тяжёлобольных

Петербург снова отличился. Не в лучшем смысле. В последнее время вторая как бы культурная столица России удивляет своими выходками. То ли весь цвет города переехал на руководящую работу в Москву, оголив кадровый резерв, то ли это какой-то особый менталитет. На этот раз прокуратура обнаружила на фармацевтической базе Петербурга просроченные лекарства для раковых и других тяжёлых больных на 300 млн рублей.



В то время, как льготники не могли получить по выписанным врачами рецептам это лекарство, а некоторые, может быть, даже умирали - это предстоит проверить прокуратуре - питерские медицинские чиновники отписались, что действовали согласно законам, лекарства имели много побочных эффектов, передать их в другие регионы они тоже не имели законной возможности. Почитаешь и сразу представляешь, как умирающие люди отказываются от бесплатных лекарств, от спасительной соломинки.



Лекарства закупались и накапливались с 2008 года. И лежали без движения на складе фармацевтической базы. О них вообще-то хоть знали в Комитете по здравоохранению города? Как можно назвать таких людей, при попустительстве которых умирали от тяжёлых заболеваний их земляки. Если бы они знали, что в центре города лежат и портятся так нужные им лекарственные препараты, то армия питерских больных и их родственников просто штурмом взяла бы этот склад смерти.



Дорогостоящие лекарства продолжали бы накапливаться и дальше, если бы тяжёлобольные люди не забросали прокуратуру заявлениями и жалобами на отсутствие лекарств. И уж в данной ситуации прокурорским честь и хвала, а ещё больше почёта будет, если они доведут дело до реальных посадок, до пожизненных сроков. Невзирая на лица и связи этих преступников.