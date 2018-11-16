Кот, исполняющий «грузинские застольные песни», стал звездой интернета

Похоже, что на смену почившему пермскому коту «No-no-no cat» пришла новая звезда. В сети набирает популярность видео, как кот, живущий в Санкт-Петербурге, исполняет «грузинские застольные песни». В Перми умер всемирно известный кот-мем Nonono-cat

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», - подписал ролик владелец кота Юрий Мережко. На видеозаписи черно-белый кот издает протяжные звуки, напоминающие нечто вроде «ай-лалэ-лалэ», в то время как его хвостатый сосед с недоумением смотрит на исполнителя и пытается его обнюхать. Вероятно, второй кот заподозрил «певца» в чрезмерном употреблении валерьянки.

Пользователи сети однозначно определили издаваемые котом звуки как «грузинские застольные песни». «Дала послушать своему коту, он повел меня к миске. Похоже, песня застольная», «А мой кот повел меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию» - написали в комментариях.