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Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов
16 ноября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Охранное предприятие «Витязь» первым на Южном Урале предлагает систему лояльности для клиентов, которая давно стала привычной в магазинах и банках. Как сэкономить на охране своих квартир и получить бонусные баллы?
Поощрения действуют для семи категорий клиентов:
1. Для пенсионеров и инвалидов программа «Забота» предлагает разовые 400 приветственных бонусов, ветераны войны получат 500 бонусов.
2. Если вы работник компании, который уже охраняют витязевцы, то вам положено 200 бонусов;
3. Новоселы в течение 6 месяцев получат 300 бонусов.
4. Несколько объектов (дача, гараж, дом, квартира) дадут 300 баллов.
5. После кражи рассчитывайте на подарок – бесплатную тревожную кнопку и монтаж системы охраны, и 300 бонусов.
6. За друга положено 500 бонусов в подарок.
7. Постоянным клиентам ежегодно переводят по 100-300 бонусов.
Система лояльности действует только при своевременной оплате за услуги.
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