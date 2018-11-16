Персональные данные граждан РФ оказались в открытом доступе

Любой желающий может получить доступ к скан-копиям паспортов и других документов граждан РФ, оставшихся в компьютерах общего пользования в МФЦ после загрузки документов на портал госуслуг.

Местом возможной утечки персональных данных россиян могут стать МФЦ (многофункциональные центры), в каждом из которых имеется компьютер общего доступа, подключенный к сканеру. Граждане, делающие копии документов для печати или загрузки на портал госуслуг, часто забывают затем удалить файлы, и любой желающий может получить к ним доступ.

Эксперты отмечают, что по этим данным (паспорт, СНИЛС и т.д.) злоумышленники могут набрать микрозаймов и даже получить доступ к средствам на счетах граждан. В профильных ведомствах назвали этот факт грубейшим нарушением, однако пока неясно, как решить эту проблему. Согласно правилам информационной безопасности, сотрудники МФЦ обязаны раз в день очищать компьютеры общего доступа от файлов, но это правило часто нарушается.

Остается лишь порекомендовать гражданам не забывать удалять файлы после сканирования на компьютеры общего доступа, пишет «КоммерсантЪ».