Россия проведет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Россия проведет чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году. Решение о проведении чемпионата мира — 2022 в России было принято 15 ноября на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в Канкуне (Мексика).

Министр спорта РФ Павел Колобков был уверен, что Международная федерация волейбола одобрит заявку России, - сообщила пресс-служба Минспорта. "Волейбол в нашей стране очень популярен. Матчи топовых клубов собирают полные трибуны", - отметил Колобков.

В последний раз первенство мира по волейболу проводилось в СССР в 1962 году. В каких именно шести городах пройдет турнир, Колобков пока не уточнил. Он отметил, что предложений очень много.

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