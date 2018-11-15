Синоптики дали прогноз, когда в Москве ударят трескучие русские морозы

Синоптики центра погоды "Фобос" дали прогноз, когда в Москве ударят трескучие русские морозы. По прогнозу синоптиков, первый месяц зимы - декабрь - будет относительно мягким с нормальным по климату снегом. В середине зимы, по предварительным данным, со второй декады января установятся настоящие морозы.

На сайте meteovesti.ru появились новости о погоде на "предзимье в Москве ". Снежного покрова в столице пока нет. Если в пятницу, 16 ноября, в столице еще ожидается солнечный день, то в субботу показания барометров начнут падать. Так скажется влияние наступающего с северо-запада атлантического циклона. В столичном регионе станет пасмурно, и к вечеру пойдет мокрый снег. Снегопад продолжится и в воскресенье, но довольно скромный. В выходные дневная температура будет колебаться около нулевой отметки, ночами – небольшой минус.

На будущей неделе морозы с каждым днем медленно, но верно станут крепчать. Ночами - от минус 5 до минус 10 градусов, днем до минус 5. Скорее всего, если в выходные немного снега нападает, он уже вряд ли растает, и начнётся формирование снежного покрова. Как отметили синоптики, по народным приметам, выпавший на Галактиона (18 ноября) снег – к снежной и студёной зиме.