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Требуется генеральная зачистка

15 ноября 2018, 22:02 [«Аргументы Недели. Кубань», Илья ПРИВАЛОВ ]

Требуется генеральная зачистка
Сергей Цапок мертв, но дело его живет

Вячеслав (Злодей) Цеповяз, Федор (Федя Обнал) Стрельцов — эти персонажи до сих пор наводят страх в умах жителей Кущевского района.

Скандал с фотографиями Вячеслава Цеповяза, осужденного на девятнадцать лет и десять месяцев за преступления банды Цапков, поедающего икру, крабов и шашлыки в колонии строгого (!) режима, продолжает набирать обороты. Практически все федеральные СМИ так или иначе осветили это событие, разместив фотографии того, как в люксовых комнатах, мало напоминающих колонию, один из главарей банды Цапка поедает деликатесы, общается по мобильному телефону.

Грубейшее и циничное нарушение режима содержания у большинства граждан страны вызвало законное возмущение, в том числе и в отношении коррупции в системе исполнения наказаний. Но нашлись и те, кто заступился за осужденного, который вместе со своими адвокатами возмутился в отношении общества, которое «отказывает заключенным в праве нормально питаться». Более того, отдельные центральные телеканалы предоставили ему возможность сделать заявление о нарушении его прав! Мол, всё сфальсифицировано, всё фотошоп, ничего такого не было и т. п. Как бы Вячеслав Цеповяз не стал героем ток-шоу. Дошло до того, что в Интернете стали собирать подписи, чтобы освободить Вячеслава Цеповяза из-под стражи: якобы он не виновен. Абсурд!

Вячеслав Цеповяз в колонии

 

Предприниматель, меценат, депутат…

Поразительно, как быстро нашлись защитники у Вячеслава Цеповяза после появления скандальных фотографий. Член общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова на своей странице в социальной сети разместила фотографию Цеповяза в тюремной робе и написала буквально следующее: «На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, то есть человек публичный, а уж в последнее время стал известен по гулявшим фото в Интернете… Так вот, я, в общем-то, хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ гнусная ложь!»

Жители Кущевского района и родственники невинно убитых людей наверняка нашли бы что ответить активной защитнице прав бандитов, питающихся крабами и икрой, но их слова почему-то в СМИ так активно не приводятся. Наша газета решила устранить это досадное недоразумение, так как на уже протяжении длительного времени мы постоянно публикуем материалы на современную «кущевскую» тематику, и все они, что называется, сделаны с выездом на место. То есть в их основе лежат истории людей, которые пострадали от действий Цапка, Цеповяза, Стрельцова и прочих.

Вячеслав Цеповяз в колонии

 

А начать надо с того, что свои двадцать лет строго режима Вячеслав Цеповяз получил отнюдь не за «бумажные» преступления. Например, доказано, что он финансировал покушение на ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. В результате нападения бандитов погиб ни в чем не повинный семнадцатилетний внук предпринимателя и его водитель. Или организация убийств, госпожа Охотникова, тоже не относится к тяжким преступлениям?

Еще одна очень интересная деталь. Не так давно общественность всколыхнуло «письмо с того света» — послание Сергея Цапка своему близкому компаньону Федору Стрельцову. Подлинность этого документа, кстати, официально подтвердил сам Вячеслав Цеповяз. Так вот в этом послании есть такие строки: «Хочу тебе сказать, что Славе дали 20 лет только из-за Вовы Алексеева показаний (Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев, он же Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному заключению. — Прим. авт.). Я за него и слова не говорил. А теперь подумай, что будет, если я начну говорить за наши дела. Советую тебе почитать статью 159/4 часть („Мошенничество”), 209/2 часть („Бандитизм”)». Это для правозащитников, которые стонут о тяжелой доле осужденных «предпринимателей и меценатов», а также для тех, кто до сих пор работает на Федора Стрельцова, скрывающегося от правосудия.

 

Так вот, Вячеслав Цеповяз до массового убийства в доме фермера Аметова в ноябре 2010 года, по официальной версии, действительно слыл тем самым меценатом, бизнесменом, депутатом. Но одновременно в тот же период, как следует из приговора и материалов многочисленных судебных дел, он вместе с Цапком планировал убийства, оплачивал расходы киллеров, участвовал в отъеме у предпринимателей их бизнеса. Именно это вскрыли следователи, когда взялись за банду Цапков после дикого массового убийства. И оказалось, что Вячеслав Цеповяз на протяжении долгих лет был активнейшим участником организованной преступной группы (банды) Цапков со всеми вытекающими последствиями. Банда участвовала в криминальном отъеме земли у фермеров, мошенничествах, запугиваниях и еще много в чём. На этом был нажит капитал, который преобразовался в случае с Цеповязом в крупнейшее сельскохозяйственное предприятие «Слава Кубани». Напомним, что главарь банды Сергей Цапок легализовал доходы, полученные преступным путем, в своей компании «Артекс-Агро». Таким образом, банда обеспечила себя легальным бизнесом, построенным на абсолютном беззаконии.
Но в этой «палитре» в колонии строгого режима в Амурской области госпожа Орешкина смогла разглядеть только мецената, проигнорировав все факты и судебные решения.

Вячеслав Цеповяз оказался дальновиднее своего шефа по криминальному ремеслу: успел вывести из-под удара свое мегапредприятие, переоформив его на свою жену Наталью Цеповяз.

«Слава Кубани» образована в 2003 году, и ее первым учредителем выступил Иван Стришний — тесть Вячеслава Цеповяза и, соответственно, отец его жены (теперь уже бывшей) Натальи. Кажется, что женщина как будто не в курсе, за счет чего и кого прирастало их семейное предприятие, активы которого оцениваются в 3 млрд рублей.

Вячеславу Цеповязу и его жене Наталье (в девичестве Стришняя) повезло больше, чем главарю банды Сергею Цапку и его семье: матери Наталье Цапок и гражданской жене Анжеле-Марии Цапок. Цеповяз не только остался жив (в отличие от Цапка), но и его родственники не попали под уголовный пресс, как Наталья Цапок, отсидевшая за экономические преступления почти шесть лет. Цеповяз и его жена Наталья сумели, как и Цапок, сколотить крепкое семейное предприятие ООО «Слава Кубани», которое сейчас обрабатывает более 20 000 га земли и имеет годовую выручку порядка полутора миллиардов рублей.
Какими методами прибавлялась земля и росло предприятие Цеповяза и его товарищей по делу, рассказывают теперь следователям и представители бывшего владельца ООО «Север Кубани» Екатерины Сеховой, семья которой в 2008 году лишилась своего предприятия по вине Цапка, Цеповяза и Стрельцова. Незаконно, как рассказывают потерпевшие, огромное предприятие «Север Кубани» с землей, техникой и строениями было переоформлено на Ивана Стришнего — родного брата Натальи Цеповяз.

После того, как Стришний стал единственным участником ООО СК «Север Кубани», он переписал свою долю на активного боевика банды Виталия Иванова (тот, который принимал непосредственное участие в кущевской резне, а затем повесился в камере во время следствия). Все в Кущевской знали, что Иванов был «пехотинцем» цапковской банды. Когда обманутые владельцы «Севера Кубани» потребовали вернуть предприятие, то, как они прямо говорят, главари банды быстро им разъяснили, что с ними может случиться то же, что и с отцом и сыном Богачевыми, которые были убиты в 2003 году.
Накануне жуткой расправы над ни в чем не повинными людьми в доме фермера Аметова «Север Кубани» официально был переписан на Федора Стрельцова, который в 2014 году выгодно для себя продал это предприятие вместе с его 7 млрд долгов Россельхозбанку.

Росли семейные предприятия: Вячеслава и Натальи Цеповяз, Сергея, Надежды и Анжелы-Марии Цапок. Сразу после массового убийства в ноябре 2010 года Вячеслав Цеповяз, пока еще не задержанный следствием, в срочном порядке переоформляет свою стопроцентную долю в «Славе Кубани» на жену Наталью и Вячеслава Теслю, своего друга по прозвищу Кислый. Они тут же переоформляют свои доли на мать Цеповяза — Тамару. Спустя год после трагедии в ноябре 2011 года единственным участником «Славы Кубани» уже становится сама Наталья Цеповяз. Так продолжалось до февраля 2017-го, когда Наталья Цеповяз передала 30 процентов доли в пользу сына, затем еще 30 процентов в июне 2018-го — дочери. В настоящее время Наталья Стришняя (Цеповяз) владеет 40 процентами предприятия «Слава Кубани».

Разлад по сценарию
Уже находясь в местах лишения свободы, летом 2015 года, Вячеслав Цеповяз и Наталья Цеповяз подписали брачный контракт, по которому, как писали СМИ, Наталья получила права на всё имущество супруга, в том числе на ОПХ «Слава Кубани» пахотной площадью 14 тыс. га. По словам Натальи Цеповяз, инициатива заключения контракта исходила от ее мужа, который попросил ее взять на себя распоряжение совместно нажитым имуществом, так как он не имеет возможности управлять бизнесом. В 2017 году, по словам госпожи Цеповяз, ее отношения с мужем испортились, и она расторгла брак с Вячеславом Цеповязом, хотя, по ее словам, продолжала помогать ему, оплачивая услуги адвокатов.

Скандальные фотографии Вячеслава Цеповяза с пиршеством за решеткой появились не сегодня и не случайно. Наталья сама предоставила фотографии на суд широкой общественности, в прокуратуру, Следком и ФСИН еще год назад. Тогда, в 2017 году, Вячеслав Цеповяз потребовал от супруги передать ему половину активов «Славы Кубани», что явно не устроило Наталью Цеповяз. Для этого Вячеслав Цеповяз попытался оспорить брачный контракт, подав иск в Кущевский районный суд, но судья Кущевского районного суда Виктор Сероштан отказал в удовлетворении иска Вячеслава Цеповяза об аннулировании брачного контракта с Натальей Цеповяз, посчитав голословным заявление Вячеслава Цеповяза о том, что он подписал брачный контракт под давлением жены. Также суд отклонил требование господина Цеповяза признать его право на половину имущества, нажитого в браке с Натальей Цеповяз.

Однако апелляция Краснодарского краевого суда отменила решение Кущевского районного суда.
Вот так и живет сейчас Наталья Цеповяз, которую по праву считают чуть ли не самой богатой женщиной на Кубани. Живет она, возможно, в шикарных апартаментах Ростова или, например, в самом центре Москвы — на Тверской-Ямской, ходит в элитные бутики и магазины. Кущевская шахиня, как ее называют в Краснодарском крае, своим богатством и привычками к роскошной жизни давно мозолила станичникам глаза. Загар у Натальи Ивановны был не от яркого кубанского солнца, а всё потому, что она, по уверениям станичников, любит проводить время на французском Лазурном берегу и в Савойских Альпах.
По брачному контракту Наталья, как говорится, в полном шоколаде: огромная сельскохозяйственная компания, дом-усадьба, фитнес-центр, оформленный на дочь, и так далее. Стоит ли после этого сомневаться в том, что Наталья Цеповяз не задавалась вопросом, за счет каких активов ее муж сколачивает семейное предприятие, ведь такое богатство не обеспечишь на зарплату. Предприятие бандитов построено на горе многих людей и с лихвой до последнего времени кормило крабами и икрой его владельца.

Так стоит ли считать богатую, успешную, а теперь еще и свободную Наталью жертвой обстоятельств, как ее пытаются выставить в отдельных СМИ?

Не забыть никогда
Недавно наша газета проводила круглый стол, на который приехали люди, пострадавшие от действий цапковской банды. В их рассказах фигурируют: Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и Федор Стрельцов. Поэтому и не могут они забыть и о других — тех, кто остался на свободе и продолжает мутить воду в районе. Один из самых активных персонажей — Федор Стрельцов, называемый в народе Федей Обналом, который считается кущевцами казначеем банды Цапков. Федор Евгеньевич сейчас находится в международном розыске, что, как говорят станичники, занимающиеся бизнесом, однако, не мешает ему продолжать проворачивать сомнительные схемы в Кущевском районе.

Валерий Дорошенко: «У меня была фирма „Кубаньконтракт”, которая поставляла ГСМ сельхозпредприятиям ряда районов края. Вот тогда и познакомился со всей этой троицей: Цапком, Цеповязом и Стрельцовым, которые контролировали всё в Кущевском районе. Это была приблизительно середина двухтысячных.

Я должен был сделать крупную поставку холдингу „Север Кубани” в Староминском районе на сто миллионов рублей. И интересы этого холдинга как раз представлял Стрельцов, получивший вместе с Цапком и Цеповязом это предприятие у предыдущих владельцев. Долгое время он не производил оплату за поставленный ГСМ. Я звонил ему — бесполезно. От Цапков ко мне приехали „в гости” трое и „культурно” попросили не трогать Федю, подождать, когда он заплатит. В результате я понес большие убытки — миллионов на пятьдесят. А он получил навар приблизительно на двадцать миллионов рублей… Меня через Вячеслава Цеповяза вызвал Цапок в офис „Славы Кубани” за день до трагедии, прогремевшей на всю страну, и вместе с Федором Стрельцовым потребовали передать им мое предприятие. Я отказался. При мне „уламывали” двух предпринимателей из Ростова. Это было, скорей всего, показательное выступление, рассчитанное на меня. Потом… на меня было совершено покушение, мне нанесли несколько ударов ножом, я чудом остался жив».

Николай Гордик: «На протяжении пяти лет я исправно платил Россельхозбанку по кредиту, уже стали прорисовываться какие-то производственные успехи моего предприятия — и вот тогда, в 2008 году, меня вызвали в банк и сказали буквально следующее: „Мы тебя прокредитуем еще раз, если ты половину своей доли в предприятии передашь Цапку, Цеповязу и Стрельцову”. Я отказался — мне сказали, что начнутся проблемы. На следующий день после этого разговора у меня дома прошел обыск по инициативе банка и мной занялись сразу все силовые структуры: ОБЭП, РУБОП, налоговая полиция, трудовая инспекция и так далее. Через месяц приехал Стрельцов с компанией и заявили, что банк уступил ему долги моего предприятия — теперь он мой кредитор. Стрельцов написал заявление в УБОП, что я мошенник.

Кущевский УБОП в то время возглавлял кум Вячеслава Цеповяза Александр Ходыч, выполнявший все «хотелки» бандитов, он-то и возбудил против меня уголовное дело якобы по факту мошенничества, закрыв меня в изоляторе. В то время у меня было впечатление, что я попал под локомотив. Ты ничего не можешь сделать, когда тебе арестовывают счета,— и не только твои, но и всех твоих родных. И ты не можешь собрать деньги, чтобы заплатить зарплату своим сотрудникам… И против тебя возбуждают дело по факту невыплаты зарплаты. А потом тебя закрывают в ИВС (изолятор временного содержания) по этому делу. Ко мне в камеру приходил Ходыч, предлагал от имени Цапка, Цеповяза и Стрельцова разные варианты, требуя отдать им землю. После того как я написал дарственную в ИВС, мое предприятие забрал Стрельцов, поделив его активы с Цапком и Цеповязом.

После кущевской трагедии ко мне приезжали следователи, чтобы я дал показания на Ходыча. Я их тогда спросил, а возбудят ли они еще и дело по факту рейдерского захвата моего предприятия в отношении Цапка, Цеповяза и Стрельцова,— мне пообещали. Но так этого и не произошло, дело возбудили в 2011 году по факту без лиц, затем его положили на полку, где оно пролежало без движения до конца 2017 года, пока новый прокурор края Сергей Табельский и прокурор Кущевского района не потребовали возобновить расследование, после чего руководитель следственного отдела по Кущевскому району Адам Хамбиев сразу возбудил уголовное дело в отношении Федора Стрельцова по вымогательству — тот объявлен в розыск. Через восемь лет меня признали потерпевшим».

Их продолжают бояться. Люди до сих пор не могут спокойно жить, потому что ждут, что «цапковские» вернутся и отомстят. Всё вышесказанное не оставляет никаких сомнений в том, что по банде Цапков решено не всё. Не всё еще выкорчевали.

 

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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