Тело керченского стрелка Владислава Рослякова все еще не захоронено

Тело керченского стрелка Владислава РОСЛЯКОВА, устроившего массовое убийство на территории политехнического колледжа, все еще не захоронено, пишут «Аргументы недели-Крым».

С момента трагедии прошел почти месяц, но за телом студента до сих пор никто не обращался. Как пишет ТАСС со ссылкой в медицинских кругах, его мать сейчас находится на лечении в больнице.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.