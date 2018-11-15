//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вторая жена Вадима Казаченко посоветовала заняться ему творчеством
- Нюша растрогала поклонников новым фото новорожденной дочки
- Эвелина Бледанс сделала заявление по поводу беременности
- Анжделина Джоли строит отношения с известным женатым футболистом?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Коллеги вступились за учительницу, в отношении которой возбуждено дело
Видео, как в Комсомольске-на-Амуре педагог била школьника, попало в сеть
15 ноября 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Школа, в которой она преподает учительца, в отношении которой возбуждено уголовное дело за избиение ребенка, – одна из образцовых в Комсомольске-на-Амуре. За грубое обращение с ребенком ей грозит серьезное наказание, даже тюрьма.
СМИ опубликовали видео с учительницей младших классов Татьяной Лесковой, которая отработала в школе почти четверть века, учитель высшей категории, бьет ученика, сняли его одноклассники.
Мама мальчика, которого стукнула педагог, сначала подала заявление в полицию, а затем его отозвала. "Никому вреда, никому жизни портить я не хочу, это моя позиция была изначально. Я хотела этот вопрос решить внутри школы, но не получилось", — цитирует маму школьника Анну Зуеву Первый канал.
Одна из коллег Татьяны Лесковой Екатерина Буякова рассказала, что ее коллега добрый и интеллигентный человек, - сообщает "Говорит Москва". "Мы с ней работаем на одной параллели, и я вижу, как ее любят дети, уважают родители. Класс, который она ведёт, по знаниям очень сильный, ребята дисциплинированные... Татьяна Юрьевна постоянно со своими малышами участвует в различных мероприятиях, активно проводит досуг даже вне школьного времени", - рассказала коллега Лесковой.
В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". От работы учительница пока отстранена. По ее словам, ученик, на которого она сорвалась, вел себя неадекватно.
Как рассказала сама учительница, второклассник вел себя "очень вольно", - передает Первый канал. "Он с размаху хлопал дверью, а двери у нас там стеклянные, и вообще была опасность того, что вылетит стекло. Я ему говорю: "Ты что делаешь?" Он мне: "А ты кто такая?" Я ему: "Я учительница". А он говорит: «Ты никто, ты тварь". Он заниматься никому не дает", - рассказала женщина.
Она призналась, что в тот момент сорвалась.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Приедет ли Папа Римский в Третий Рим
Предсказан коллапс экономики Украины из-за возможного санкционного удара России
//Новости СМИ2
//В мире
В Госдуме прокомментировали задержание Украиной 15 судов: "Пиратство"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Ополченцы ЛНР поймали украинских военных на лжи о потерях защитников республики
Анжделина Джоли строит отношения с известным женатым футболистом?
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Взрыв неустановленного вещества произошел в 14-этажном доме на улице Нагорная
В Москве поэт Иван Жданов угодил в больницу с ранением ягодицы
//Общество
Коллеги вступились за учительницу, в отношении которой возбуждено дело
Вторая жена Вадима Казаченко посоветовала заняться ему творчеством
//Новости СМИ2
//В мире
Украинская погранслужба задержала 15 судов за заходы в крымские порты
//В мире
//В мире
Новоизбранный глава ДНР Пушилин подумал о будущем, даже о смерти
//Новости Redtram
Девушка, которой муж отрубил кисти рук топором, высказалась о приговоре супругу
//Наука
//Политика
Известный журналист предположил причину снятия Ищенко с выборов в Приморье
//Общество
Стали известны причины напугавшей Донецк оглушительной канонады
//Общество
Госдума приняла в заключительном чтении закон о налоге для самозанятых
//В мире
ОАЭ. Все для своих. Можно и полентяйничать. 2 тыс долларов каждому безработному
//Политика
Люди из окружения Ельцина, работавшие на иностранные разведки, до сих пор живы
//Здоровье
Ученые выявили новый метод предсказания преждевременной смерти человека
//В мире
Стимуляция рождаемости: 50 тыс долларов - «подъёмные» на мальчика
//В мире
Озвучена помеха для слияния восставших против Киева ДНР и ЛНР в одно государство
//Политика
Эксперт прокомментировала отставку британского министра по вопросам Brexit
//В мире
Спорткар на службе закона. Где полиция гоняет на дорогих машинах?