Коллеги вступились за учительницу, в отношении которой возбуждено дело

Школа, в которой она преподает учительца, в отношении которой возбуждено уголовное дело за избиение ребенка, – одна из образцовых в Комсомольске-на-Амуре. За грубое обращение с ребенком ей грозит серьезное наказание, даже тюрьма.

СМИ опубликовали видео с учительницей младших классов Татьяной Лесковой, которая отработала в школе почти четверть века, учитель высшей категории, бьет ученика, сняли его одноклассники.

Мама мальчика, которого стукнула педагог, сначала подала заявление в полицию, а затем его отозвала. "Никому вреда, никому жизни портить я не хочу, это моя позиция была изначально. Я хотела этот вопрос решить внутри школы, но не получилось", — цитирует маму школьника Анну Зуеву Первый канал.

Одна из коллег Татьяны Лесковой Екатерина Буякова рассказала, что ее коллега добрый и интеллигентный человек, - сообщает "Говорит Москва". "Мы с ней работаем на одной параллели, и я вижу, как ее любят дети, уважают родители. Класс, который она ведёт, по знаниям очень сильный, ребята дисциплинированные... Татьяна Юрьевна постоянно со своими малышами участвует в различных мероприятиях, активно проводит досуг даже вне школьного времени", - рассказала коллега Лесковой.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". От работы учительница пока отстранена. По ее словам, ученик, на которого она сорвалась, вел себя неадекватно.

Как рассказала сама учительница, второклассник вел себя "очень вольно", - передает Первый канал. "Он с размаху хлопал дверью, а двери у нас там стеклянные, и вообще была опасность того, что вылетит стекло. Я ему говорю: "Ты что делаешь?" Он мне: "А ты кто такая?" Я ему: "Я учительница". А он говорит: «Ты никто, ты тварь". Он заниматься никому не дает", - рассказала женщина.

Она призналась, что в тот момент сорвалась.