Школьные войны: как учителя и ученики издеваются друг над другом

Жестокая и беспощадная война ведется в российских школах. Родители, отправляя детей на занятия, и представить не могут, какие баталии разворачиваются на уроках.

12 ноября 2018 года в интернет было выложено видео, на котором учительница русского языка и литературы сахалинской школы №1 при всем классе резко отчитала девочку за неопрятный вид.

«У тебя есть родители? Они вообще адекватные? Я уже вижу, что ты неадекватная. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю?... Что ты рыдаешь - то?» - с недоумением восклицала педагог.

Девочка пыталась что-то ответить, но расплакалась. Класс же отреагировал на оскорбления учителя бурным смехом.

После публикации в сети видео с урока, ситуация вызвала большой резонанс. Инцидент прокомментировали в администрации района. По словам Татьяны Карнаух - начальника местного управления образования, учительница поняла, что дальше работать просто не сможет. «Педагог публично извинилась перед ребенком и перед всем классом: признала, что была не права и уволилась по собственной инициативе». Чиновница добавила, что 62-летнюю учительницу и так планировали увольнять.

К сожалению, такие случаи далеко не редкость. Однако чаще встречаются обратные ситуации, когда речь идет о травле, которую устраивают ученики своим педагогам. Правда, эти случаи учителя предпочитают замалчивать, поэтому в прессе гораздо больше материала об оскорбленных учениках.

Вопиющий инцидент в отношении педагога произошел в профессиональном училище №8 Йошкар-Олы в Республике Марий Эл в марте 2014г. Выложенная в интернет минутная видеозапись со сценой издевательств над преподавателем уже за первые дни набрала тысячи просмотров, чем привлекла внимание Рособрнадзора и вызвала скандал в республике.

В ролике четверо студентов окружили сидящую за столом учительницу, и один из них - второкурсник Артем Лобанов – стоя перед педагогом в сильно нетрезвом виде, заплетающимся языком осыпал ее оскорблениями. Три других молодых человека невозмутимо записывали все на камеры мобильников.

Как выяснилось позднее, причиной конфликта стало то, что студенты - Лобанов и его однокурсник Васильев принесли в учебное заведение алкогольные напитки и распили их прямо в аудитории. В ответ на замечания педагога, Лобанов вспылил и ответил потоком брани.

Оба молодых человека были привлечены к ответственности по ст. 20.20 КоАП (распитие алкоголя в общественном месте), а на собрании педагогического совета училища было принято решение об их отчислении. Чтобы усилить эффект, руководство училища, а также сотрудники полиции устроили ответную видеосъемку, где Лобанов признался, что ему очень стыдно за содеянное.

Иногда перепалки между учениками и учителями происходят не только на словах, но и с применением силы.

В одной из школ на юго-востоке Москвы, в ответ на сделанное замечание ученик четвёртого класса избил свою 28-летнюю классную руководительницу подлокотником от дивана. По факту нападения была проведена проверка, по итогам которой был решён вопрос о переводе ученика в другое учебное заведение.

Эти вопиющие случаи неподобающего поведения как учителей, так и учеников заставляют многих людей задуматься, что же происходит в системе образования и какой важный механизм воспитания выведен из строя. Почему педагоги не способны адекватно противостоять агрессии учеников? Почему детям не прививается элементарное уважение?

У нас нет ответов на эти вопросы, мы только можем заметить, что школа сегодня – это учреждение, оказывающее образовательную услугу. Педагог, соответственно, вовсе не «учит» или «воспитывает», он лишь предоставляет ребенку «образовательную услугу».