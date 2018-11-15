Стали известны причины напугавшей Донецк оглушительной канонады
15 ноября 2018, 15:40 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Даже армейцы на передовой были немного встревожены. Поначалу казалось, что украинская сторона атаковала один из участков линии фронта. Мощность взрывов была такова, что даже у опытных военных возникало ощущение «прилетов» как минимум 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти калибр запрещен для использования на линии боевого соприкосновения на Донбассе Минскими соглашениями.
«По ходу дела, Докучаевск прессингуют», — пояснили корреспонденту АН.
Взрывы оказались учебными стрельбами. Корреспонденту АН это объяснил военнослужащий на передовой на участке между Донецком и Докучаевском в районе, где были слышны взрывы. Тренировочные мероприятия проходили на полигоне одного из подразделений.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес