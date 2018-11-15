Стали известны причины напугавшей Донецк оглушительной канонады

Даже армейцы на передовой были немного встревожены. Поначалу казалось, что украинская сторона атаковала один из участков линии фронта. Мощность взрывов была такова, что даже у опытных военных возникало ощущение «прилетов» как минимум 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти калибр запрещен для использования на линии боевого соприкосновения на Донбассе Минскими соглашениями.

«По ходу дела, Докучаевск прессингуют», — пояснили корреспонденту АН.

Взрывы оказались учебными стрельбами. Корреспонденту АН это объяснил военнослужащий на передовой на участке между Донецком и Докучаевском в районе, где были слышны взрывы. Тренировочные мероприятия проходили на полигоне одного из подразделений.