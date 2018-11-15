Госдума приняла в заключительном чтении закон о налоге для самозанятых

Депутаты Госдумы 15 ноября приняли в третьем заключительном чтении закон о самозанятых. Пока закон о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан коснется только Москвы и Московской и Калужской областей, и Республики Татарстан.

Сколько заплатят самозанятые?

Эксперимент рассчитан на 10 лет — с января 2019 года по декабрь 2028 года. "В соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре", - разъясняется на сайте Госдумы.

"Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие свой доход от своей личной трудовой деятельности", - пояснил соавтор нового закона Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Самозанятыми считаются граждане, оказывающие услуги, максимальный доход которых не превышает 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).