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Бурматов: бюджет России принят во втором чтении
15 ноября 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В бюджете России, который был принят депутатами госдумы в ключевом втором чтении, миллиарды рублей заложены на решение экологических проблем Южного Урала.
Владимир Бурматов уточнил, что в ближайшие три года из федерального бюджета будут направлены средства на рекультивацию городской свалки. На эти цели предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Кроме того, деньги будут заложены на восстановление лесов, а также сортиоврку и переработку отходов.
– Без федеральных средств рекультивацию городской свалки провести было бы невозможно, - подчеркнул Владимир Бурматов. - Кроме того, в Федеральном бюджете заложены суммы на поддержку в регионах пожилых граждан и инвалидов, строительство новых школ, создание новых мест в детских садах, ремонт дорог и поддержку сельхозпроизводителей.
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