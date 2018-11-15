Бурматов: бюджет России принят во втором чтении

В бюджете России, который был принят депутатами госдумы в ключевом втором чтении, миллиарды рублей заложены на решение экологических проблем Южного Урала.

Владимир Бурматов уточнил, что в ближайшие три года из федерального бюджета будут направлены средства на рекультивацию городской свалки. На эти цели предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Кроме того, деньги будут заложены на восстановление лесов, а также сортиоврку и переработку отходов.

– Без федеральных средств рекультивацию городской свалки провести было бы невозможно, - подчеркнул Владимир Бурматов. - Кроме того, в Федеральном бюджете заложены суммы на поддержку в регионах пожилых граждан и инвалидов, строительство новых школ, создание новых мест в детских садах, ремонт дорог и поддержку сельхозпроизводителей.