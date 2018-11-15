Медведев анонсировал переход к цифровому телевещанию
15 ноября 2018, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал переход с аналогового телевещания на цифровое. Он начнется в феврале 2019 года и пройдет поэтапно в течение шести месяцев.
«Окончательный переход от аналогового на цифровой формат будет поэтапным. Он начинается с февраля 2019 года и продлится полгода. Хотел бы обратить внимание всех коллег, что переход на цифровой сигнал должен пройти для наших телезрителей максимально гладко», - заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства в ходе обсуждения вопроса о готовности телевизионной инфраструктуры страны к переходу на цифровой формат вещания.
Премьер-министр поручил контролировать вопросы перехода на цифровой телесигнал министру, отвечающему за технологическую сферу, а Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба должны будут вести мониторинг наличия необходимого оборудования в продаже и следить за отсутствием манипуляций с ценами на него, передает ТАСС.
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