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Приоритеты бюджетной политики

15 ноября 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Приоритеты бюджетной политики

В Законодательное Собрание Краснодарского края поступил проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Профильные комитеты приступили к его детальному изучению. Затем документ пройдет процедуру обсуждения на публичных слушаниях, после чего будет вынесен на парламентские слушания.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал главный финансовый документ края: - Как всегда, вместе с бюджетом мы рассмотрим и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края. Проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вписан в концепцию, лежащую в основе проектов двух других нормативных актов. Это проект «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» и проект «Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Вместе с проектом закона о краевом бюджете они также будут вынесены на предстоящую сессию ЗСК. Уже можно говорить о том, что бюджет составлен с превышением доходной части над расходной. Доходы края на 2019 год запланированы в сумме 229,6 млрд рублей, расходы – 229,4 млрд рублей. По-прежнему основными доходными источниками остаются налоги, среди которых налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, транспортный и имущественный налоги, а также налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и акцизы. А это формирует почти 97% собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. На 2019 год объем собственных доходов запланирован с превышением более чем на 8% первоначально утвержденного объема текущего финансового года. Рассматривая документ, мы учитываем те задачи, которые нашли отражение в майских указах Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сбалансированный бюджет должен обеспечивать поступательное развитие социальной сферы Кубани и базовых отраслей экономики. До 70% бюджетных ассигнований, как и прежде, будет направлено в социально-культурную сферу. На финансирование государственных программ социальной сферы в следующем году предусмотрено более 160 млрд рублей. В приоритете – сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения. Значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. Заложены средства на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Также с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений Краснодарского края. В целом, в 2019 году планируется финансирование 26 государственных

программ. В их числе такие программы, как «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие культуры» и другие. На их исполнение предполагается направить более 218 млрд рублей. Параметры бюджета могут колебаться в зависимости от федеральных бюджетных трансфертов и динамики собираемости налогов на нашей территории. Все это может менять приведенные выше цифры. Но мы надеемся, что изменения будут происходить в сторону их увеличения. На особом контроле у депутатов остается вопрос расходования бюджетных средств и исполнения государственных программ. Мы будем более принципиально рассматривать все случаи невыполнения установленных показателей.

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