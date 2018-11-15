Группа депутатов – членов фракции партии «Единая Россия» в ЗСК приняла участие в дискуссии «Обновление 2018», организованной Краснодарским региональным отделением «Единой России». Модератором пленарного заседания выступил лидер кубанских единороссов, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗСК, первый вице-спикер Законодательного Собрания края Николай Гриценко.

Мероприятие прошло в краснодарском бизнес-центре «Меркурий». На него съехались члены фракций «Единой России» в представительных органах муниципальных образований, сторонники партии, участники партийных проектов и политических платформ. Цель обсуждения – найти эффективные пути обновления партии на современном этапе.

Дискуссии развернулись на четырех тематических площадках. Одну из них – «Партия единомышленников. Как партии стать более современной и эффективной политической организацией?» – возглавил член фракции «Единой России» в ЗСК, зампред комитета по вопросам местного самоуправления Александр Шустенков. На ней один из поднятых вопросов касался повышения активности работы первичек. Партийцы предложили организовать проведение конкурса среди первичных отделений и создать в социальных сетях тематические группы.

В ходе работы площадки «Партия Президента и народного большинства» участники дискуссии сошлись во мнении, что «Единой России» нужен постоянный приток инициативных лидеров.

По теме «Партия в политике России. Какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях?» участники дискуссии остановились на вопросах оптимизации процедуры предварительного голосования.

О реализации партийных проектов речь шла на площадке «Партия реальных дел: в центре внимания проблемы человека и новые решения для развития страны». Отметим, девять партпроектов из 14 возглавляют кубанские парламентарии – единороссы.

Подвел итог широкому обсуждению вопросов по теме «Обновление 2018» первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Николай Гриценко, отметив, что «Единая Россия» следует курсу Президента России Владимира Владимировича Путина, готова к обновлению, чтобы оставаться современной и эффективной политической организацией.

Главным результатом работы стала резолюция с перечнем конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности партии. Этот документ решено направить в ЦИК партии для обобщения и вынесения на XVIII съезд «Единой России», который пройдет в Москве в начале декабря.

Сразу после партийной дискуссии состоялось возложение цветов к памятнику «Славным сынам Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны». Торжественное мероприятие было приурочено к 100-летию

со дня окончания Первой мировой войны. В нем приняли участники депутаты-единороссы, члены Совета молодых депутатов края и представители общественных организаций.