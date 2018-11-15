В Государственную Думу РФ поступила на рассмотрение инициатива Законодательного Собрания Краснодарского края об ограничении продажи спиртного в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, с 23 до 11 часов.

Данный проект был поддержан депутатами ряда субъектов страны на Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Предложение кубанских законодателей вызвало широкий общественный резонанс. Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко накануне прокомментировал законодательную инициативу средствам массовой информации:

- В зоне пристального внимания Законодательного Собрания уже давно находится проблема продажи спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах, в непосредственной близости от детских игровых и спортивных площадок, под окнами квартир. Тема запрета реализации алкоголя обсуждалась еще с прошлого года и достаточно быстро вылилась в законодательную инициативу. Этому предшествовал ряд жалоб от жителей многоквартирных домов на шум и бесконечные дебоши между любителями горячительного, которые неизбежно возникают возле таких торговых точек и, естественно, создают дискомфорт, особенно пожилым людям, семьям с маленькими детьми.

Готовя эту законодательную инициативу, никто не ставил себе целью в чем-то ущемить предпринимателей. Но мы считаем, что бизнес должен вестись цивилизованно, не в ущерб чьим-то интересам. А здесь, согласитесь, речь идет все-таки о здоровье наших граждан. К данному вопросу старались подходить взвешенно. Именно поэтому прежде, чем принимать какие-либо решения, по моему поручению профильный комитет Законодательного Собрания провел своего рода мониторинг подобных питейных заведений в краевой столице. В ходе анализа были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся выполнения законодательства об обороте алкоголя, в том числе торговли контрафактом. Ряд аналогичных выездов по данной проблематике депутаты совместно с профильными ведомствами и местным активом провели в других муниципалитетах. Ситуация везде оказалась примерно одинаковой.

Результаты проведенной работы обсуждались депутатами и общественниками на заседаниях рабочей группы, на планерном совещании. Итогом стала законодательная инициатива, которая сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Хочу особо подчеркнуть, что ранее наше предложение было одобрено не только экспертным сообществом Кубани, но и членами Совета законодателей Краснодарского края, а также парламентариями ряда регионов, входящих в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию (ЮРПА). Хочется надеяться, что и в Государственной Думе наш голос будет услышан.