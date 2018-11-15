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На Донбассе рассказали о первых серьезных проблемах после выборов
15 ноября 2018, 11:43 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Срочное предупреждение «В Луганской народной республике отключат свет» прозвучало на экстренном брифинге. Его провело Минтопэнерго ЛНР.
«С десяти вечера пятницы до восьми утра воскресенья будет проведено отключение электроэнергии», — объявил директор департамента электроэнергетики упомянутого ведомства Андрей Кустов.
Объявленной причиной для отключения света стали выявленные дефекты на объектах электроэнергетики. Они потребовали срочных и безотлагательных ремонтных работ.
Кустов пообещал, что будет обеспечена подача электричества на социальные объекты. Свет сохранят в больницах, аварийных службах, предприятиях пищевой промышленности, крупных супермаркетах.
Луганские власти предложили жителям республики обеспечить запас воды на несколько дней. В начале этой недели на Донбассе серьезно похолодало. Андрей Кустов призвал принять меры для сохранения тепла в жилых помещениях.
Это первая серьезная проблема, о которой публично объявлено после недавних выборов в ЛНР. Они прошли в минувшее воскресенье.
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