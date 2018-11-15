На Донбассе рассказали о первых серьезных проблемах после выборов

Срочное предупреждение «В Луганской народной республике отключат свет» прозвучало на экстренном брифинге. Его провело Минтопэнерго ЛНР.

«С десяти вечера пятницы до восьми утра воскресенья будет проведено отключение электроэнергии», — объявил директор департамента электроэнергетики упомянутого ведомства Андрей Кустов.

Объявленной причиной для отключения света стали выявленные дефекты на объектах электроэнергетики. Они потребовали срочных и безотлагательных ремонтных работ.

Кустов пообещал, что будет обеспечена подача электричества на социальные объекты. Свет сохранят в больницах, аварийных службах, предприятиях пищевой промышленности, крупных супермаркетах.

Луганские власти предложили жителям республики обеспечить запас воды на несколько дней. В начале этой недели на Донбассе серьезно похолодало. Андрей Кустов призвал принять меры для сохранения тепла в жилых помещениях.

Это первая серьезная проблема, о которой публично объявлено после недавних выборов в ЛНР. Они прошли в минувшее воскресенье.