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Как Telegram-каналы влияют на отзыв лицензий у банков
15 ноября 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Сайт argumenti.ru продолжает серию интервью с популярными telegram-каналами. На этот раз мы поговорили с создателями крупного канала финансовой направленности "Жирные коты"
- Почему решили запустить свой канал именно в Telegram?
- Это популярная площадка с удобным функционалом. Мы видим, что ей пользуются люди, принимающие решения. Ну и, разумеется, конфиденциальность. Благодаря которой мы имеем возможность честно и оперативно рассказывать о происходящем.
- При это в Telegram существует масса каналов финансовой направленности, пишущих, примерно, об одних и тех же темах. Сложно на этом фоне завоевывать популярность у подписчиков?
- Действительно, каналов много, и их аудитория, чаще всего, пересекается. Кто-то публикует инсайды, кто-то находит свое призвание в расследованиях, кто-то пишет совсем о “желтухе”. Мы стараемся быть более серьезным каналом, предоставляя подписчикам информацию о реальном положении дел в конкретных банках и страховых компаниях. Хотим, чтобы наши оценки и рейтинги были полезными при выборе этих финансовых институтов. Сейчас у нас уже около 60 тысяч читателей, которым нравится наша развернутая аналитика.
- Вы писали о том, что не публикуете слухи. Но ведь именно они наиболее интересны читателям, разве нет?
- Надо четко различать слухи и инсайд. В первом случае имеется в виду ситуация “одна бабка сказала”, а вот во втором речь идет о реальной информации, которая исходит от близких к событию (или непосредственно участвующих в нём) источников. Действительно, слухи могут привлечь аудиторию, однако они, как правило, так и остаются слухами, не имеющими подтверждения. В итоге подписчики просто перестают доверять таким сообщениям. Поэтому, если речь идет о “жареных фактах”, мы стараемся публиковать только ту информацию, в достоверности которой сами уверены.
- А в достоверности публикуемых вами рейтингов уверены? Насколько много в них субъективных оценок?
- Достоверность и актуальность наших рейтингов легко проверить. Скажем, из четырех банков, которым мы поставили низшие оценки, у трёх уже отозваны лицензии. Что же касается субъективного взгляда, не соглашусь с вами. Как раз-таки работающие на рынке рейтинговые агентства не раз и не два демонстрировали свою ангажированность определенным финансовым группам. Кроме того, они оценивают лишь финансовые параметры банков или страховых компаний, мы же смотрим гораздо шире. Учитываем и личность владельца компании или банка, и качество услуг, и многие другие критерии, которые, конечно, можно назвать субъективными. Но в любом случае, наши подписчики могут быть уверены, что наши рейтинги - честные, поскольку мы, в отличии от классических агентств, не берем денег с рейтингуемых.
Ссылка на канал "Жирные коты" - https://t.me/FatCat18
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