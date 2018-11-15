"Золотой дождь" от Бориса Ельцина. Кого и как одарил первый президент России

В третьем издании книги "Русский ад" известный тележурналист Андрей Караулов рассказывает о том, что подарил Борис Ельцин Юрию Никулину, Михаилу Задорнову, Мстиславу Ростроповичу и Владимиру Познеру, как при Лужкове приватизировали Москву между торгашами, бывшими уголовниками и народными артистами, кто был кротом чеченских ваххабитов в Кремле и резидентами итальянской разведки, и зачем премьер Черномырдин приказал вывезти алмазы Гоххрана в США, где они бесследно исчезли, наконец, почему Муслим Магомаев так и не решился бросить СССР и остаться в Париже.



В интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ Караулов рассказывает, что цирк на Цветном бульваре в 90-х года после капитального ремонта Ельцин подарил Юрию Никулину. Сейчас он принадлежит семье Никулины. Мстиславу Ростроповичу с Галиной Вишневской было пожаловано огромное здание под школу, которое сдаётся под коммерческий найм. Под школу телевидения подарили здание и Владимиру Познеру в конце Малой Дмитровке. Школы, похоже, так и нет, а здание стоит. Там офисы.



По словам Караулова, вообще у Ельцина можно было между первым и вторым стаканом подписать что угодно, не только какое-то здание.



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