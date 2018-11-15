Опубликован рейтинг российских городов с лучшими дорогами

В ходе социологического опроса, в котором участвовали жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек, обладающие водительским удостоверением, специалисты составили рейтинг лучших дорог. В России официально разрешили укладку асфальта в дождь и мороз

Россиянам предлагалось оценить качество дорог в родном городе по шкале от 2 до 5 баллов, где "2" - неудовлетворительно, а "5" - отлично.

Первую строчку в данном рейтинге занимает Тюмень. Она стала абсолютным лидером с недосягаемо высоким средним баллом - 4,25.

На втором месте, с большим отставанием, город Набережные Челны (Татарстан), жители которого оценили качество дорог на 3,75 балла.

Москва расположилась на третьей строчке с результатом 3,57. Северная столица - Санкт-Петербург - заняла 13 строку рейтинга с 3,08 балла.

В десятку также вошли Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза.