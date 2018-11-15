За разбитую машину ГИБДД подрядчика привлекут к административной ответственности

Новость о «взлетевшей» на выходных в центре Симферополя машине ГИБДД все еще обсуждают в соцсетях. Теперь подрядчика, отвечающего за ремонт улицы Самокиша, привлекут к административной ответственности, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое заявление озвучил начальник симферопольского отдела ГИБДД подполковник Павел ПАВЛЮКОВ в радиоэфире станции «Спутник в Крыму». Похоже, водитель полицейского авто не знал о снятом слое асфальта на улице Кирова. Направляясь в сторону центрального рынка, он попросту не успел затормозить и перелетел перекресток.

Поскольку никаких предупреждающих о дорожных работах знаков на улице Самокиша установлено не было, на подрядчика, ответственного за этот участок дороги, заведено административное дело, делится ПАВЛЮКОВ. Решение по делу будет принимать следствие. В инциденте пострадавших не было.

Напомним, ранее в соцсети попало видео того, как машина Госавтоинспекции перелетела перекресток «Кирова-Самокиша», наехав на новый слой асфальта. На ролике видно, как гибридная «Тойота-Приус» приземляется носом в землю. В первые дни после происшествия никаких официальных сведений предоставлено не было, но автомобильный эксперт предположил в комментарии «Аргументам недели – Крым», что организации, обслуживающей этот участок дороги, могут присудить 400 тысяч рублей штрафа. При этом он выразил мнение, что ГИБДД придется чинить машину з свой счет.