В Латвии никак не могут сформировать правительство

Итак, шоу с формированием правительства Латвии продолжается. Неделю назад глава государства Раймонд Вейонис предложил на пост премьера кандидатуру Яниса Борданса (НКП). Но, как показало время, господин Борданс не может сформировать новое правительство. Три партии, которые представлены в Сейме («Для развития –За!», VL-TB/ДННЛ, «Новое Единство») решили выйти из переговоров о формировании правительства. Партии призывают президента Латвии выдвинуть другого кандидата в премьеры. Причина? В процессе формирования правительства, на данном этапе, не хватает взаимного доверия.

А что же думает по данному поводу несостоявшийся премьер Борданс? На встрече с президентом страны, которая состоялась 14 ноября, лидер Новой консервативной партии Янис Борданс попросил номинировать на пост премьера другого кандидата. По его версии, все усилия по созданию Кабинета министров оказались безрезультатны. А всему виной…некие бандитские группировки, экономические группировки, и даже (какой ужас!), конечно, журналисты. А чем же наш брат, журналист, так насолил господину Бондарсу? Членораздельного объяснения не поступило. Лидер НКП, на пресс – конференции размахивал газетами и эмоционально выносил «вердикт»: «Это проплаченные публикации, это фейк –ньюс!» Но на этом господин Борданс не успокоился: оказывается, что среди потенциальных его партнеров во власти притаились….психологические террористы! «Вона как!» А он, Янис Борданс, разумеется, раскрыл данный «заговор»!

Так почему же «провалился» господин Борданс?

Сопредседатель Новой консервативной партии Юта Стрике (она же Анна Потапова): « Многие богатые бизнесмены не хотели видеть на посту премьера Яниса Борданса! И если бы господин Борданс занял этот пост, то я бы или соратник Юрис Юрашс, вероятно, получили бы пост министра внутренних дел. А нас не хотят видеть на этом посту!»

Депутат партии «Новое Единство» Айнар Латковскис: «Партия «Новое Единство» - единственная партия, которая не просто критиковала план Борданса, но предложила « 50 страниц предложений». Из этих переговоров партия вышла после того, как констатировала, что это сделали и другие участники. Ждем новой кандидатуры премьера».

Политолог Янис Григалис: « Это же было совершенно ясно, что Борданс долго не продержится! Почему? Ему испортили «имя» Юта Стрике и Юрис Юрашс. Стрике, после выборов, заявила, что хочет получить контроль над МВД и Министерством окружающей среды! А что значит контроль над МВД? Заставить плясать полицейских под свою дудку и репрессировать своих политических противников? Кто была Юта Стрике в прошлом? Кто был Юрис Юрашс? Совсем недавно они работали оперативникам! Были и слежки и прослушки. Так кто ей даст стать главой МВД? Умалишенных нет! Да и поведение всей этой «команды» оставляет желать лучшего: не прошло и недели, как Борданс переругался со всеми партиями.

А премьер должен быть дипломатом. Что будет дальше? Президент должен выдвинуть нового премьера! На этот пост претендуют политики Алдис Гобземс и Артис Пабрикс. Кто из них будет? Сложно сказать. Шансы у обоих большие. Но мне кажется, что «лидировать в этом дуэте» будет Алдис Гобземс. Из того, что сейчас происходит в Сейме, я делаю такие выводы. Премьера должны выбрать! Если не будет выбран премьер, то, простите, надо распускать Сейм и начинать повторные выборы! А кто на это пойдет? Кому выгодно? Политики – люди иногда не совсем предсказуемые: много амбиций. Думаю, что правительство будут долго формировать. Это же… шоу…»



