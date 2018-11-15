Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 ноября
15 ноября 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты метеорологической службы рассказали, какая погода ожидается в Москве сегодня. По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков и нулевая температура.
Погода в столичном регионе постепенно освобождается от влияния циклона, принесшего морозную и солнечную погоду. Температура в Москве повысилась до нулевых отметок.
Так, сегодня в Москве будет от -1 до +1 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 760 миллиметров ртутного столба.
В ночь на пятницу температура снизится до 4 – 6 градусов ниже нуля, по области ожидается до -10 градусов, передает «КП».
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