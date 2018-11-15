В Госдуме хотят запретить продажу газировки и сладостей в школах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к правительству РФ с предложением ввести запрет на продажу в образовательных учреждениях газировки и продуктов с повышенным содержанием сахара.

В своем обращении на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева депутат выразил одобрение планам правительства повысить акцизы на сладкие газированные напитки и отметил, что профилактика заболеваний обмена веществ в детском возрасте несомненно будет способствовать укреплению здоровья нации.

«Прошу рассмотреть возможность полного запрета продажи несовершеннолетним в образовательных учреждениях не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара», - говорится в депутатском обращении на имя главы российского правительства.

Депутат также предложил средства, вырученные от введения акцизов на сладкую газировку направлять на профилактику заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ, сообщает РИА Новости.