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Депутат развеял миф о копеечных ценах в столовой Госдумы
15 ноября 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн поделился в соцсетях фотографией меню из столовой нижней палаты парламента, чтобы развеять миф о дешевизне депутатских обедов.
Депутат отметил, что в сети ходят упорные слухи о дешевизне обедов в столовых, подчиняющихся управлению делами президента, якобы депутаты обедают за 20 рублей, и привел фотографию меню из столовой Госдумы с актуальными ценами.
«Мой сегодняшний обед обошелся в 253 рубля: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста) и напиток из шиповника», - уточнил Хинштейн.
Так что нельзя сказать, что цены в столовой Госдумы совсем уж копеечные. «Эта столовая никогда не отличалась дешевизной. По крайней мере, последние лет 10 - 15», - подчеркнул депутат. Но и заоблачными, особенно по меркам Москвы, их тоже не назовешь.
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