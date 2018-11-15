Депутат развеял миф о копеечных ценах в столовой Госдумы

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн поделился в соцсетях фотографией меню из столовой нижней палаты парламента, чтобы развеять миф о дешевизне депутатских обедов.

Депутат отметил, что в сети ходят упорные слухи о дешевизне обедов в столовых, подчиняющихся управлению делами президента, якобы депутаты обедают за 20 рублей, и привел фотографию меню из столовой Госдумы с актуальными ценами.

«Мой сегодняшний обед обошелся в 253 рубля: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста) и напиток из шиповника», - уточнил Хинштейн.

Так что нельзя сказать, что цены в столовой Госдумы совсем уж копеечные. «Эта столовая никогда не отличалась дешевизной. По крайней мере, последние лет 10 - 15», - подчеркнул депутат. Но и заоблачными, особенно по меркам Москвы, их тоже не назовешь.