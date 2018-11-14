В Госдуму внесен законопроект о запрете клеток в залах суда

Законопроект о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности металлических клеток, внесен в Госдуму. Об этом сообщил журналистам в среду один из авторов инициативы.

Проект закона подготовлен группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Он направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний, физически и психологически изолированных от судебного процесса, передает РИА Новости.