Ситуация с российским миллиардером, владельцем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым стала очередной в череде скандалов, связанных с отечественными олигархами на чужбине. Все эти истории, несмотря на индивидуальность, имеют одну общую тенденцию: наших нуворишей западная элита не хочет пускать в свой близкий круг.

Напомним, что Рыболовлев был задержан полицией княжества Монако 6 ноября, по подозрению в финансовых махинациях, коррупции и «торговле влиянием». Этот шлейф тянется с прошлого 2017 года, когда российский олигарх схлестнулся с швейцарским арт - дилером Ивом Бувье. Кроме футбола, яхт и недвижимости у миллиардера есть ещё одна страсть: коллекционирование предметов искусства.

После нескольких лет сотрудничества между компаньонами пробежала «черная финансовая кошка». В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в продаже ему картин по необоснованно высокой цене. Чтобы доказать свою правоту, Рыболовлев начал распродажу своей коллекции с работами Пикассо, Модильяни, Гогена, Магритта и других великих художников по цене существенно меньшей, чем та, за которую он покупал картины.

Однако в процессе расследования оказалось, что Рыболовлев пытался «по-человечески» договориться об исходе спора с дилером с судьями, полицией и прочими уважаемыми людьми в Монако, склоняя их на свою сторону при частных встречах. По утверждению следствия, соответствующие беседы несанкционированно записывала на диктофон адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда — дочь бывшего посла Украины в Бельгии и Люксембурге Евгения Бершеды. Среди таких записей было и признание Тани Раппо, что картины покупались с необоснованной наценкой. Самого Ива Бувье Рыболовлев обвиняет в мошенничестве на $ 1 млрд, а в начале октября миллиардер подал иск к аукционному дому Sotheby’s с требованием возместить ему $ 380 млн, якобы за содействие «крупнейшему мошенничеству в сфере искусств в истории» в исполнении Бувье.

Помимо Рыболовлева, правоохранительные органы Монако обвинили в коррупции и «торговле влиянием» министра юстиции страны Филиппа Нармино, который в сентябре прошлого года был вынужден уйти в отставку, а также главу судебной полиции Монако Кристофа Аже и его заместителя Патрика Фюзари.

А ведь, казалось, что заветную мечту войти в ряды западной элиты Рыболовлев, реализовал ещё в конце 2011 года, когда аффилированная с ним компания Monaco Sport Invest приобрела 66,7% акций футбольного клуба «Монако». Это автоматически открывало бизнесмену двери в коридоры власти этой страны, поскольку остальные акции команды принадлежали ассоциации, представлявшей интересы правительства Монако. А ещё точнее князю Альберу II, ярому поклоннику клуба. Но после скандала , Рыболовлев был отлучен от общения с княжеским двором.

Согласно официальному заявлению «Монако», Дмитрий Рыболовлев в качестве его президента инвестировал в команду уже около 335 млн евро — эта сумма расходовалась на трансферы, зарплату игроков и долги клуба. «Дмитрий не получил ни цента с любого клубного дохода», — говорится в релизе «Монако», опровергающем утверждения неофициальных источников, будто Рыболовлев присвоил 124 млн евро от прошлогодней продажи в «Пари Сен-Жермен» нападающего Килиана Мбаппе, одного из главных героев недавнего чемпионата мира по футболу.

Любопытно, что в тот день, когда Рыболовлев был задержан в Монако, российский футбольный клуб пермский «Амкар», официально объявил себя банкротом. А Пермь – родной город нашего героя и он долгие годы владел там таким крупным предприятием как «Уралкалий». Но он не вкладывает деньги в родной город и клуб.

12 ноября Дмитрий Рыболовлев после кратковременного ареста в Монако вернулся в Москву, но вряд ли решение властей этого княжества , не помещать его од стражу можно считать победой бизнесмена. В Европе и Америке экстравагантного российского олигарха, тратившего миллионы долларов на произведения искусства, особняки, яхты и футбол, воспринимали как очередную дойную корову.

Самое интересное, что ещё летом 2002 года российский президент Владимир Путин принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил Путин эмоциональным комментарием: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать».

И вот теперь трудности возникли у Романа Абрамовича, который со всем прочим продают английский клуб «Челси», проблемы с французским законодательством у Сулеймана Керимова, бесславно закончил свой путь и Борис Березовский.

Так что никому они там не нужны. И пыль придется глотать ещё долго.

А что касается пока ещё владельца футбольного клуба «Монако», то какие ещё хвосты всплывут у Рыболовлева в мутной воде княжества – террариума, мы узнаем, видимо, в ближайшее время.



