Пушилин поддержал вдову погибшего главы деньгами, жильем и служебным автомобилем

Служебный автомобиль, медобслуживание, жилье, а также пособие в размере годовой зарплаты. Такие меры поддержки семьи главы Донецкой народной республики в случае его гибели предусматривает закон, подписанный Денисом Пушилиным. Закон «О гарантиях Главе Донецкой Народной Республике, прекратившему исполнение полномочий, и членам его семьи» опубликован официальным Донецком.

Местная оппозиция уже окрестила этот документ «ельцинским». Нормативный акт сравнивается с теми преференциями, которые получил Борис Ельцин после ухода с поста Президента РФ. Денису Пушилину вменяют попытку обеспечить себе пожизненное содержание в случае досрочной отставки.

Как пояснил корреспонденту АН инсайдер внутренней политики ДНР, нормативный правовой акт в первую очередь стал мерой поддержки семьи погибшего в результате теракта Александра Захарченко. В первом пункте есть специальная оговорка: «Закон распространяется на отношения, возникшие до вступления его в силу».