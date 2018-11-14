В Саянске разыскивают мошенницу, которая выманила у пенсионерки 50 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Саянске полицейские разыскивают мошенницу, которая украла сбережения у пожилой пенсионерки.

Представившись ее знакомой, воровка убедила бабушку одолжить ей около 50 тысяч рублей, передает Телеинформ.

Также, как пишет Ридус, женщина-гермафродит из Иркутской области, заявившая, что полицейские сломали ей жизнь, оказалась судимой и не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

На базу в Балтийск вновь вернулся отряд военных кораблей, сообщает ОТР. Корветы «Стойкий» и «Сообразительный» закончили дальний поход в Северную Атлантику.