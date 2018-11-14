Почтовый блок №21 с перепутанным портретом героя Великой Отечественной войны будет изъят из продажи. Об этом корреспонденту АН сообщил представитель «Почты Донбасса».

Предприятие уже объявило о готовности выкупить проданные почтовые блоки «Борцам с украинским национализмом». Ранее АН сообщал о случившемся казусе. «Почта Донбасса» выпустила почтовый блок №21 с двумя марками. Они были посвящены двум героям Великой Отечественной войны: командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву и кадровому разведчику, советнику медведевского отряда, Павлу Судоплатову. Марка с упоминанием Павла Судоплатова содержала портрет другого видного деятеля партизанского движения — Ильи Старинова.

Как пояснила «Почта Донбасса» причиной путаницы стал технический сбой. Предприятие принесло извинение за возникшее недоразумение, объявило об изъятии из продажи оставшегося тиража и выразило готовность выкупить уже проданные почтовые блоки.

Филателисты на такой шаг, как возврат блока №21, вряд ли пойдут. Подобные казусы в мире коллекционеров ценятся особо. Марки с путаницей тут же переходят в разряд редких. Их стоимость вырастает. Особенно в случае изъятия тиража.