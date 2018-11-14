Мужчина в Солнечногорске, нанесший жене 48 ударов ножом, сядет в тюрьму

Как сообщили в областном ГСУ СКР, 39-летний Сергей Гусятников зарезал собственную жену. Он нанес ей почти полсотни ударов ножом.

5 января около 4 часов ночи Гусятников поссорился со своей 29-летней женой на почве ревности. В ходе ссоры он схватил нож и нанес женщине не менее 48 ударов. Она скончалась, пишет сайт Подмосковье сегодня.

«Когда Гусятников понял, что совершил убийство, то он покинул квартиру, забрав с собой телефон супруги, нож, которым совершил убийство, и вещи, испачканные кровью. Телефон и нож Гусятников выбросил в реку, а вещи сжег», - рассказали в ведомстве.