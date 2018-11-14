В Кремле принесли поздравления The New Times

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным фактом наличие у российского издания The New Times аудитории, готовой проголосовать рублем за выход любимого журнала.

Песков считает положительным моментом, что журналу The New Times удалось собрать средства на оплату штрафа в 22 миллиона рублей, однако призвал абстрагироваться от эмоций.

Пресс-секретарь напомнил, что издание все же нарушило закон, и Роскомнадзор выписал штраф небезосновательно. Песков еще в конце октября назвал данный штраф заслуженным.

"Можно издание поздравить! Значит, издание действительно имеет своих читателей, преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем", - сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".