В Кремле принесли поздравления The New Times
14 ноября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным фактом наличие у российского издания The New Times аудитории, готовой проголосовать рублем за выход любимого журнала.
Песков считает положительным моментом, что журналу The New Times удалось собрать средства на оплату штрафа в 22 миллиона рублей, однако призвал абстрагироваться от эмоций.
Пресс-секретарь напомнил, что издание все же нарушило закон, и Роскомнадзор выписал штраф небезосновательно. Песков еще в конце октября назвал данный штраф заслуженным.
"Можно издание поздравить! Значит, издание действительно имеет своих читателей, преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем", - сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".
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